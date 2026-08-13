Šilumokaičio rinkinys, L2P
Konversijos rinkinys, skirtas standartinio L2P ledo gamybai padidinti. Įdiegus šį rinkinį įrenginys pagamina maždaug 50 % daugiau sausojo ledo.
Konversijos rinkinys, skirtas standartinio L2P ledo gamybai padidinti. Įdiegus šį rinkinį įrenginys pagamina maždaug 50 proc. daugiau sausojo ledo. Tai reiškia, kad standartinio L2P valymo našumą galima padidinti maždaug 50 proc.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|660 x 275 x 175