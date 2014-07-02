Siurbimo rėmas su vandens nubrauktuvu, 300 mm, tiesus
Tiesus valytuvas su gumos sluoksniu, atsparus tepalams, 300 mm. Virtuvių, dirbtuvių, restoranų, kuro kolonėlių ir pan. valymui.
Tiesios formos valytuvas su gumos sluoksniu, atsparus alyvai ir riebalams, 300 mm. Virtuvių, dirbtuvių, restoranų, kuro kolonėlių ir pan. valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (mm)
|300
|Reikalingas kiekis įrenginiui (Piece(s))
|2
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|pilka
|Tipas
|tiesus
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1