Siurbimo rėmas su vandens nubrauktuvu, 300 mm, tiesus

Tiesus valytuvas su gumos sluoksniu, atsparus tepalams, 300 mm. Virtuvių, dirbtuvių, restoranų, kuro kolonėlių ir pan. valymui.

Tiesios formos valytuvas su gumos sluoksniu, atsparus alyvai ir riebalams, 300 mm. Virtuvių, dirbtuvių, restoranų, kuro kolonėlių ir pan. valymui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (mm) 300
Reikalingas kiekis įrenginiui (Piece(s)) 2
Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva pilka
Tipas tiesus
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1