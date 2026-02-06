Siurbimo šepečių rinkinys
Siurbimo šepetėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.
Šį rinkinį sudaro du siurbimo šepetėliai - vienas su kietais šereliais, o kitas su minkštais. Šepetėlis su kietais šereliai užtikrina kruopštų apmušalų ir kilimėlių valymą (pvz. kilimėliai kojoms ar automobilių sėdynės). Šepetėlis su minkštais šereliais leidžia švelniai valyti jautrius paviršius (pvz. prietaisų skydelis). Praktiškas rinkinys tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.
Savybės ir privalumai
Siurbimo šepetėlis su kietais šeriai, skirtas giliam apmušalų ir kiliminių paviršių valymui
Siurbimo šepetėlis su minkštais šeriai, skirtas švelniam jautrių paviršių valymui
Tinka Kärcher Home & Garden daugiafunkciams dulkių siurbliams
Tinka visiems „Kärcher“ drėgno valymo siurbliams SE 4, SE 5 ir SE 6 įrenginiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (-elementas)
|2
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|120 x 70 x 41
Suderinami įrenginiai
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 N1
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Spezial
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C (YSY)
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2 WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop (YSY)
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control
- WD 5 Control P
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY)
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pritaikymo sritys
- Automobilio bagažinė
- Automobilių sėdynės
- Galinės sėdynės
- Kojų kilimėliai
- Automobilio prietaisų skydelis
- Centrinio valdymo skydelis
- Tarpai automobilio durelėse
- Apmušalai
- Minkšti baldai
- Jautrūs paviršiai