Siurbimo šepetėlis DN35
Rotacinis siurbimo šepetys (DN 35) su natūraliais šeriais (karvės plauko). Šerių dydis 70x45 mm. Tinka tik CV ir NT vakuuminiams siurbliams.
Sukamas siurbiamo šepetys (DN 35) su natūraliais karvės plaukų šeriais . Šerių dydis 70x45 mm. Pritaikomas CV ir NT serijų dulkių siurbliams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Plotis (mm)
|70
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|115 x 50 x 70