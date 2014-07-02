Siurbimo šepetėlis DN35

Rotacinis siurbimo šepetys (DN 35) su natūraliais šeriais (karvės plauko). Šerių dydis 70x45 mm. Tinka tik CV ir NT vakuuminiams siurbliams.

Sukamas siurbiamo šepetys (DN 35) su natūraliais karvės plaukų šeriais . Šerių dydis 70x45 mm. Pritaikomas CV ir NT serijų dulkių siurbliams.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Standartinis nominalus diametras (mm) 35
Kiekis (Piece(s)) 1
Plotis (mm) 70
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 115 x 50 x 70
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