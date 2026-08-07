Siurbimo stotelė RCV 5
Dar daugiau autonomiškumo valymo metu: išmaniosios savaiminio ištuštinimo stotelės dėka RCV 5 dulkių konteineris yra ištuštinamas reguliariai ir automatiškai.
Naudojant išmaniąją savaiminio ištuštinimo stotelę, RCV 5 gali dirbti dar savarankiškiau, nes dulkių konteineris ištuštinamas automatiškai. Tokiu būdu naudotojas išvengia šio varginančio ir dažnai purvino darbo. Dulkės ir nešvarumai tiesiog automatiškai išsiurbiami į aukštos kokybės vilnos filtro maišelį, kai tik RCV 5 prijungiamas prie įkrovimo ir savaiminio ištuštinimo stotelės - po atliktos valymo užduoties arba tarp jų įkrovimo metu. Nešvarumai yra patikimai surenkami. Lengviau ir būti negali. Dėl įkrovimo funkcijos savaiminio ištuštinimo stotelėje kartu įkraunamas ir roboto akumuliatorius.
Savybės ir privalumai
Automatinis dulkių ištuštinimas
- Dėl reguliaraus automatinio RCV 5 dulkių konteinerio ištuštinimo robotas siurblys autonomiškai valo daug ilgiau.
- Nereikia rankomis ištuštinti RCV 5 dulkių konteinerio, todėl naudotojui nereikia kontaktuoti su dulkėmis ir nešvarumais.
- Kadangi roboto siurblio dulkių konteineris yra reguliariai ištuštinamas, siurbimo galia išlieka nuolat didelė, todėl RCV 5 visada užtikrina puikius valymo rezultatus.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Filtro maišelis patikimai sulaiko dulkes ir nešvarumus.
- Surinkti nešvarumai yra lengvai ir higieniškai pašalinami.
- Kai filtro maišelis ištraukiamas iš stotelės, jis iš karto automatiškai užsidaro. Nešvarumai saugiai lieka maišelyje, o keičiant maišelį dulkės neišsisklaido.
Integruotas kabelių tvarkymas
- Savaiminio ištuštinimo stotelės maitinimo laidą galima tvarkingai suvynioti naudojant ant galinės stotelės dalies esančią kabelių valdymo sistemą - daugiau jokių susipainiojusių laidų.
Programėlės valdymas
- Jei reikia, RCV 5 savaiminio ištuštinimo stotelę galima valdyti per programėlę, kad būtų dar patogiau.
- Siurbimą taip pat galima įjungti atskirai per programėlę.
Suderinamas su visais RCV 5 modeliais
- Savaiminio ištuštinimo stotelė suderinama su visais RCV 5 modeliais, net su įrenginiais, kurie jau turi įkrovimo stotelę.
- Naudojant pridedamą pakeitimo rinkinį, esamą RCV 5 galima greitai pritaikyti darbui su savaiminio ištuštinimo stotele.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Filtro talpa (l)
|4
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|4,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|401 x 290 x 446
Įranga
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s)
- Talpa šiukšlėms
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Trumpo plauko kilimams
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Siurbimo stotelė RCV 5 atsarginės dalys
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