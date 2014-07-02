Siurbimo vamzdis, DN35, 505 mm, nerūdijančio plieno

Iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno pagamintas DN 35, 505 mm ilgio siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.

505 mm ilgio nerūdijančio plieno siurbimo vamzdis (DN 35), skirtas drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Puikiai tinka dažnai atliekamiems šlapio valymo darbams ir korozinių komponentų valymui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Kiekis (Piece(s)) 1
Medžiaga Nerūdijantis plienas
Ilgis (mm) 505
Spalva sidabrinis
Svoris (kg) 0,3
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 505 x 37 x 37
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