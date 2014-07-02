Siurbimo vamzdis, DN35, 505 mm, nerūdijančio plieno
Iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno pagamintas DN 35, 505 mm ilgio siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.
505 mm ilgio nerūdijančio plieno siurbimo vamzdis (DN 35), skirtas drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Puikiai tinka dažnai atliekamiems šlapio valymo darbams ir korozinių komponentų valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Ilgis (mm)
|505
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|505 x 37 x 37