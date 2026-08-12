Siurbimo vamzdis iš chromuoto plieno, DN 35, 505 mm ilgio, tinka T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1

Chromuotas plieninis siurbimo vamzdelis „Kärcher“ sauso valymo dulkių siurbliams ir drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 35, ilgis 505 mm.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Kiekis (Piece(s)) 1
Medžiaga Metalinis, chromuotas
Ilgis (mm) 505
Spalva sidabrinis
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 505 x 40 x 40
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