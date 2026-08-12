Siurbimo vamzdis iš chromuoto plieno, DN 35, 505 mm ilgio, tinka T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1
Chromuotas plieninis siurbimo vamzdelis „Kärcher“ sauso valymo dulkių siurbliams ir drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 35, ilgis 505 mm.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Medžiaga
|Metalinis, chromuotas
|Ilgis (mm)
|505
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|505 x 40 x 40