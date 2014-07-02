Siurbimo vamzdis iš chromuoto plieno, DN 35, 505 mm, tinka NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1

Iš chromuoto plieno pagamintas (DN 35, 505 mm ilgio) siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.

Chromuotas metalinis siurbimo vamzdis (DN 35, 1 x 0,5 m), standartinis priedas, skirtas praktiškai visiems vieno variklio pramoniniams NT serijos dulkių siurbliams.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Kiekis (Piece(s)) 1
Medžiaga Metalinis, chromuotas
Ilgis (mm) 505
Spalva sidabrinis
Svoris (kg) 0,3
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 505 x 39 x 39
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