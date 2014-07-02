Siurbimo vamzdis iš chromuoto plieno, DN 35, 505 mm, tinka NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1
Iš chromuoto plieno pagamintas (DN 35, 505 mm ilgio) siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.
Chromuotas metalinis siurbimo vamzdis (DN 35, 1 x 0,5 m), standartinis priedas, skirtas praktiškai visiems vieno variklio pramoniniams NT serijos dulkių siurbliams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Medžiaga
|Metalinis, chromuotas
|Ilgis (mm)
|505
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|505 x 39 x 39