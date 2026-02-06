Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35
Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniam veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas. Siurbimo vamzdis yra 0,5 m ilgio, jo skersmuo yra 35 mm.
Savybės ir privalumai
Sunkiai pasiekiamoms vietoms, pvz. aukštos lubos, apšvietimo velenai ir kt.
Tinka Kärcher Home & Garden daugiafunkciams dulkių siurbliams
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|480 x 40 x 40
Suderinami įrenginiai
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C (YSY)
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2 WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop (YSY)
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control
- WD 5 Control P
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY)
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pritaikymo sritys
- Aukštos lubos
- Šviesos šuliniai