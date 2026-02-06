Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35

Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniam veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas. Siurbimo vamzdis yra 0,5 m ilgio, jo skersmuo yra 35 mm.

Savybės ir privalumai
Sunkiai pasiekiamoms vietoms, pvz. aukštos lubos, apšvietimo velenai ir kt.
Tinka Kärcher Home & Garden daugiafunkciams dulkių siurbliams
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Standartinis nominalus diametras (mm) 35
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 480 x 40 x 40
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Aukštos lubos
  • Šviesos šuliniai