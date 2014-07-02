Siurbimo žarna, C DN35

Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio skirta naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.

Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 idealiai tiks naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. 2,5 m žarna prie įrenginio jungiama bajoneto 1.0 jungtimi, o prie priedų – klipine 1.0 jungtimi. Abi jungtys yra suderinamos su dulkių siurbliais iki 2016 metų modelio. Bajoneto 1.0 jungtis yra vienoda visiems vardiniams pločiams (35, 40 ir 50). Adapteris NT žarnoms su bajoneto jungtimi 1.0 gali būti naudojamas prijungti visas žarnas su bajoneto jungtimi 1.0, kad būtų galima prijungti prie naujos priedų sistemos.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (m) 2,5
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Jungtis priedo pusėje¹⁾ Clip 1.0 tvirtinimo jungtis
Jungtis įrenginio pusėje²⁾ Bayonet 1.0 jungtis
Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,6
Svoris (su pakuote) (kg) 0,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 560 x 460 x 75
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