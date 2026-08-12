Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0

Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais

Elektrai laidi siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 35, suderinama su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. 2,5 m. ilgio žarna prie įrenginio jungiama bajoneto 2.0 jungtimi, o prie priedų – spaustukų 2.0 jungtimi. Abi 2.0 jungtys yra suderinamos su dulkių siurblių modeliais pagamintais nuo 2017.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (m) 2,5
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Versija Laidi elektrai
Jungtis priedo pusėje¹⁾ Clip 2.0 tvirtinimo jungtis
Jungtis įrenginio pusėje²⁾ Bayonet 2.0 jungtis
Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,7
Svoris (su pakuote) (kg) 0,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 420 x 370 x 90