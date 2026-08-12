Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0
Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher
DN 35 vardinio pločio siurbimo žarna suderinama su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. 2,5 m. ilgio žarna prie įrenginio jungiama bajoneto 2.0 jungtimi, o prie priedų – spaustukų 2.0 jungtimi. Abi 2.0 jungtys yra suderinamos su dulkių siurblių modeliais kurie pagaminti nuo 2017 metų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|2,5
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Versija
|Standartinis
|Jungtis priedo pusėje¹⁾
|Clip 2.0 tvirtinimo jungtis
|Jungtis įrenginio pusėje²⁾
|Bayonet 2.0 jungtis
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|430 x 380 x 90
Suderinami įrenginiai
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0 atsarginės dalys
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