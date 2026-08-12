Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0

Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher

DN 35 vardinio pločio siurbimo žarna suderinama su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. 2,5 m. ilgio žarna prie įrenginio jungiama bajoneto 2.0 jungtimi, o prie priedų – spaustukų 2.0 jungtimi. Abi 2.0 jungtys yra suderinamos su dulkių siurblių modeliais kurie pagaminti nuo 2017 metų.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (m) 2,5
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Versija Standartinis
Jungtis priedo pusėje¹⁾ Clip 2.0 tvirtinimo jungtis
Jungtis įrenginio pusėje²⁾ Bayonet 2.0 jungtis
Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva Antracitas
Svoris (kg) 0,6
Svoris (su pakuote) (kg) 0,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 430 x 380 x 90
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0 atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.