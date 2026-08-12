Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0

Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher

DN 35 vardinio pločio siurbimo žarna idealiai tinka naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurbliais. 4 m žarna prie įrenginio jungiama bajoneto 2.0 jungtimi, o prie priedų – spaustukų sistema 2.0. Abi 2.0 jungtys yra suderinamos su dulkių siurblių modeliais pagamintais nuo 2017 metų.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (m) 4
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Versija Standartinis
Jungtis priedo pusėje¹⁾ Clip 2.0 tvirtinimo jungtis
Jungtis įrenginio pusėje²⁾ Bayonet 2.0 jungtis
Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva Antracitas
Svoris (kg) 1
Svoris (su pakuote) (kg) 1
Matmenys (I x P x A) (mm) 470 x 450 x 80
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Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0 atsarginės dalys

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