Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0
Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher
DN 35 vardinio pločio siurbimo žarna idealiai tinka naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurbliais. 4 m žarna prie įrenginio jungiama bajoneto 2.0 jungtimi, o prie priedų – spaustukų sistema 2.0. Abi 2.0 jungtys yra suderinamos su dulkių siurblių modeliais pagamintais nuo 2017 metų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|4
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Versija
|Standartinis
|Jungtis priedo pusėje¹⁾
|Clip 2.0 tvirtinimo jungtis
|Jungtis įrenginio pusėje²⁾
|Bayonet 2.0 jungtis
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|470 x 450 x 80
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Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0 atsarginės dalys
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