Siurbimo žarna, NT, DN 35, Ilgis 4m., klipsas 1.0 bajonetas 1.0
DN 35 vardinio pločio ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.
DN 35 vardinio pločio siurbimo žarna idealiai tinka naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. 4 m žarna prie įrenginio prijungiama bajoneto 1.0 jungtimi, o prie priedų – kilpų 1.0 jungtimi. Abi jungtys yra suderinamos su dulkių siurbliais iki 2016 metų modelio. Bajoneto 1.0 jungtis yra vienoda visiems vardiniams pločiams (35, 40 ir 50). Adapteris NT žarnoms su bajoneto jungtimi 1.0 gali būti naudojamas adapteris žarnoms su bajoneto jungtimi 1.0, kad būtų patogu prijungti prie naujos priedų sistemos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|4
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Jungtis priedo pusėje¹⁾
|Clip 1.0 tvirtinimo jungtis
|Jungtis įrenginio pusėje²⁾
|Bayonet 1.0 jungtis
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|430 x 430 x 110