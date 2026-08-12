Siurbimo žarna, T, DN 35, ilgis 2 m, spaustukai 2.0, užsegimas
Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35, 2 m ilgio. Tinkamas naudoti su sauso valymo dulkių siurbliais iš Kärcher.
DN 35 vardinio pločio siurbimo žarna tinkama naudoti su Kärcher sauso valymo dulkių siurbliais. 2 m. žarna yra prijungta prie įrenginio su spaustukų sistema ir priedams su spaustukais 2.0 jungtimi. Ši suderinama su dulkių siurblių modeliais pagamintais nuo 2017 metų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|2
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Versija
|Standartinis
|Jungtis priedo pusėje¹⁾
|Clip 2.0 tvirtinimo jungtis
|Jungtis įrenginio pusėje²⁾
|Paspaudžiamas tvirtinimas
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|460 x 360 x 90