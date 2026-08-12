Siurbimo žarna, T, DN 35, ilgis 2 m, spaustukai 2.0, užsegimas

Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35, 2 m ilgio. Tinkamas naudoti su sauso valymo dulkių siurbliais iš Kärcher.

DN 35 vardinio pločio siurbimo žarna tinkama naudoti su Kärcher sauso valymo dulkių siurbliais. 2 m. žarna yra prijungta prie įrenginio su spaustukų sistema ir priedams su spaustukais 2.0 jungtimi. Ši suderinama su dulkių siurblių modeliais  pagamintais nuo 2017 metų.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (m) 2
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Versija Standartinis
Jungtis priedo pusėje¹⁾ Clip 2.0 tvirtinimo jungtis
Jungtis įrenginio pusėje²⁾ Paspaudžiamas tvirtinimas
Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva Antracitas
Svoris (kg) 0,4
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 460 x 360 x 90
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