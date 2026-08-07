Sklendė

Rutulinė žemo slėgio sklendė TL teleskopinėms išpurkšimo ietims. Darbui su besisukančiais plovimo šepečiais.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Pajungimo sriegis M 22
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Puikiai tinka fasadų ir saulės baterijų valymui