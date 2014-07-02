Slėgio kompensavimo žarna
Slėgio kompensavimo žarna naudojama tarp aukšto slėgio siurblių ir nejudrių vamzdžių sistemų.
Idealiai tinka, prireikus kompensuoti slėgio svyravimus buitinėse vandentiekio sistemose. Slėgio kompensavimo žarna 1 m 3/4". naudojama tarp aukšto slėgio siurblių ir nejudamų vamzdžių sistemų. Lankstus silikoninis vidinis įdėklas kompensuoja slėgio skirtumus. Lankstus vidinis įdėklas išsiplečia, kad apsaugotų siurblius nuo įsijungimo ir išsijungimo. Taip pat sumažina vibracijas. Tokiu būdu ženkliai sumažėja sistemos skleidžiamas triukšmas. Slėginė žarna su 1" jungimo sriegiu (33,3 mm) abiejuose galuose).
Savybės ir privalumai
Elastinga vidinė žarna pagaminta iš silikono
- Elastingos vidinės žarnos išsiplėtimas neleidžia siurbliui kartkartėmis įsijungti ir išsijungti slėgio kritimo atveju. Tai kompensuoja slėgio kritimą, todėl siurblys patikimai veikia.
Lanksti žarna
- Dėl to kyla mažiau vibracijos, o triukšmo perdavimas į standžiąją vamzdžių sistemą žymiai sumažėja.
Standžių vamzdžių sujungimo žarna
- Kad būtų galima prijungti prie techninio vandens tiekimo siurblio. Vamzdžių sistemos paprastai nepasiekia siurblio įrengimo vietos. Siurblį prie vamzdžių rekomenduojama prijungti lanksčia žarna.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|3/4″
|Vamzdžio ilgis (m)
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|270 x 275 x 55
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus