Šluosčių rinkinys ( 2 vnt.)
Dvi aukštos kokybės universalios didelės grindų valymo šluostės, skirtos SC 1 Upright valymo įrenginiui. Puikūs valymo rezultatai ir šluostės keitimas be jokio sąlyčio su nešvarumais: lengva pritvirtinti ir nuimti dėl lipnios fiksacijos sistemos.
2 ypač gerai sugeriančių ir patvarių universalių didelių EasyFix grindų valymo šluosčių rinkinys puikiai tinka SC 1 Upright įrenginiui. Tekstilinis audinys su specialia kilpų struktūra užtikrina ypač gerą purvo surinkimą. Didelis garų pralaidumas leidžia pasiekti puikių ir higieniškai švarių valymo rezultatų kampuose ir pakraščiuose. Dėl lipnios fiksacijos sistemos grindų valymo šluostes galima lengvai ir greitai pritvirtinti prie SC 1 Upright grindų antgalio EasyFix: tiesiog paspauskite ir baigta. Darbo metu šluostė saugiai lieka savo vietoje ir nenuslysta. Po valymo panaudotą šluostę galima nuimti be jokio kontakto su purvu: tam tereikia prispausti prie šluostės pritvirtintą kojos liežuvėlį ir ištraukti grindų antgalį.
Savybės ir privalumai
Aukščiausios kokybės mikropluoštasSpeciali kilpinė audinio struktūra leidžia ypač gerai surinkti nešvarumus ir kruopščiai išvalyti visus sandarius kietus paviršius. Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Lipnios fiksacijos sistemaGrindų valymo šluostė lengvai pritvirtinama prie grindų antgalio, tiesiog ją prispaudžiant. Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostėsKeičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn. Naudojimo sritis (pvz., virtuvės ir vonios kambario atskyrimas)
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, kraštų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 140 x 10
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės