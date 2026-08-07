Šluosčių rinkinys

Lankstaus rankinio antgalio audiniai yra pagaminti iš aukščiausios kokybės mikropluošto – kad atlaisvintų ir surinktų dar daugiau nešvarumų. Kabliukų ir kilpelių sistema leidžia lengvai pakeisti audinį, nereikėdami liestis prie nešvarumų.

Du rinkinyje esantys aukščiausios kokybės mikropluošto audiniai leidžia antgaliui efektyviai atlaisvinti ir surinkti įsiterpusius nešvarumus voniose ir virtuvėse. Net sunkūs apnašos ant kaitlentės gali būti pašalinti be pastangų. Patogus ir patikimas kabliukų ir kilpelių dizainas tvirtai pritvirtina audinį prie rankinio antgalio ir leidžia greitai pakeisti audinį, nereikėdami liestis prie nešvarumų.

Savybės ir privalumai
Šluosčių rinkinys: Aukštos kokybės mikropluošto šluostė
Aukštos kokybės mikropluošto šluostė
Dėl specialios kilpinės struktūros šluostė ypač gerai surenka nešvarumus ir užtikrina kruopštų valymą. Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Šluosčių rinkinys: Lipnios fiksacijos sistema
Lipnios fiksacijos sistema
Šluostė prie rankinio antgalio tvirtinama tiesiog ją prispaudžiant Valant šluostė neslysta.
Šluosčių rinkinys: Dirželis ant audinio
Dirželis ant audinio
Keičiant šluostes nereikia liestis prie purvo: tiesiog laikykite šluostę už dirželio ir traukite rankinį antgalį aukštyn ir tolyn.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 170 x 65 x 10
Pritaikymo sritys
  • Plautuvės
  • Sienų plytelės
  • Langai ir stiklo paviršiai
  • Dušo kabina / vonia
  • Virtuvių paviršiai
  • Kaitlentės
  • Orkaitė
  • Gartraukiai