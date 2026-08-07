Šluosčių rinkinys
Lankstaus rankinio antgalio audiniai yra pagaminti iš aukščiausios kokybės mikropluošto – kad atlaisvintų ir surinktų dar daugiau nešvarumų. Kabliukų ir kilpelių sistema leidžia lengvai pakeisti audinį, nereikėdami liestis prie nešvarumų.
Du rinkinyje esantys aukščiausios kokybės mikropluošto audiniai leidžia antgaliui efektyviai atlaisvinti ir surinkti įsiterpusius nešvarumus voniose ir virtuvėse. Net sunkūs apnašos ant kaitlentės gali būti pašalinti be pastangų. Patogus ir patikimas kabliukų ir kilpelių dizainas tvirtai pritvirtina audinį prie rankinio antgalio ir leidžia greitai pakeisti audinį, nereikėdami liestis prie nešvarumų.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės mikropluošto šluostėDėl specialios kilpinės struktūros šluostė ypač gerai surenka nešvarumus ir užtikrina kruopštų valymą. Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Lipnios fiksacijos sistemaŠluostė prie rankinio antgalio tvirtinama tiesiog ją prispaudžiant Valant šluostė neslysta.
Dirželis ant audinioKeičiant šluostes nereikia liestis prie purvo: tiesiog laikykite šluostę už dirželio ir traukite rankinį antgalį aukštyn ir tolyn.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|170 x 65 x 10
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Dušo kabina / vonia
- Virtuvių paviršiai
- Kaitlentės
- Orkaitė
- Gartraukiai