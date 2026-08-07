Šluosčių rinkinys
Rinkinyje yra dvi rankinio antgalio šluostės. Šluostės pagamintos iš aukščiausios kokybės mikropluošto, kuris padeda pašalinti ir surinkti dar daugiau nešvarumų.
Dviejų rinkinyje esančių aukščiausios kokybės mikropluošto šluosčių dėka rankinis antgalis dar veiksmingiau šalina ir surenka nešvarumus bei riebalus. Idealiai tinka ypač stiprių ir įsisenėjusių nešvarumų valymui vonios kambariuose ir virtuvėse. Be vargo pašalinsite net ant kaitlentės esančius stiprius nešvarumus. Integruotos elastinės juostelės dėka uždėti šluostę ant rankinio antgalio ir vėl ją nuimti - vaikų žaidimas. Be to, juostelė užtikrina, kad valymo metu šluostė tvirtai laikytųsi ant rankinio antgalio.
Savybės ir privalumai
Aukščiausios kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Padengta elastiniu sutvirtinimu
- Lengvam uždėjimui ir nuėmimui.
- Neslįsta valymo metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|205 x 90 x 10
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Dušo kabina / vonia
- Kaitlentės
- Gartraukiai
- Šaldytuvas (vidus/išorė)
- Spintelių, stalčių paviršiai
- Nerūdijantis plienas