Šluosčių rinkinys
Dvi aukščiausios kokybės mikropluošto šluostės dideliam apvaliam šepečiui, kad būtų galima geriau pašalinti nešvarumus ir pasiekti akinančius rezultatus naudojant didelį apvalų šepetį.
Dar veiksmingiau pašalina ir surenka nešvarumus bei riebalus. Idealiai tinka ypač įsisenėjusių nešvarumų vonios kambariuose ir virtuvėse valymui. Be vargo pašalinsite net ant kaitlentės esančius įsisenėjusius nešvarumus.
Savybės ir privalumai
Aukščiausios kokybės mikropluoštas
- Idealiai tinka švelniai valyti įsisenėjusius nešvarumus ant visų kietų paviršių virtuvėse ir vonios kambariuose.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|120 x 120 x 15
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Virtuvių paviršiai
- Prastuvai / kriauklės
- Kaitlentės
- Dušo kabina / vonia
- Šaldytuvas (vidus/išorė)
- Spintelių, stalčių paviršiai
- Gartraukiai
- Nerūdijantis plienas