Šluosčių rinkinys RCW 2
Aukštos kokybės mikropluošto šluosčių rinkinys, skirtas RCW 2 langų valymo robotui, užtikrina optimalų valymo rezultatą prižiūrint langus ir kitus stiklo paviršius.
Šluosčių rinkinį sudaro 5 poros (10 vnt.) mikropluošto valymo šluosčių, skirtų RCW 2 langų valymo robotui. Jos specialiai sukurtos patikimai valyti langus, veidrodžius ir visus lygius kietus paviršius namuose. Dėl išskirtinio sugeriamumo šluostės patikimai pašalina lengvus nešvarumus ir sugeria didelį kiekį vandens bei purvo. Naudojimą ypač palengvina tampri elastinė juosta – šluostės lengvai užmaunamos ant besisukančių roboto diskų, tvirtai laikosi ir valymo metu neslysta. Šluostes galima naudoti iš abiejų pusių, o skalbti skalbyklėje iki 40 °C temperatūroje, nenaudojant audinių minkštiklio.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės mikropluoštas
- Purvas optimaliai pašalinamas nuo paviršiaus ir surenkamas šluostėje.
- Galima skalbti skalbimo mašinoje iki 40 °C temperatūros.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Pora)
|5
|Tekstilės pluoštas
|80 % Polisteris, 20 % Poliamidas
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|300 x 60 x 60
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai