Šluosčių rinkinys RCW 4
Optimaliems valymo rezultatams – aukštos kokybės mikropluošto šluosčių rinkinys, skirtas įprastinei langų ir stiklo paviršių priežiūrai naudojant RCW 4 langų valymo robotą.
Šluosčių rinkinį sudaro 5 mikropluošto valymo šluostės, specialiai sukurtos RCW 4 langų valymo robotui. Jos puikiai tinka kruopščiam langų, veidrodžių ir kitų lygių kietų paviršių valymui. Dėl išskirtinio sugeriamumo šluostės patikimai sugeria didelį kiekį vandens, atkelia ir lengvai pašalina lengvus nešvarumus. Lipukų tvirtinimas leidžia šluostes ypač paprastai pritvirtinti ir pakeisti. Šluostes galima naudoti iš abiejų pusių, o skalbti skalbyklėje iki 40 °C temperatūroje, nenaudojant audinių minkštiklio.
Savybės ir privalumai
Valomoji šluostė su užsegimu
- Mikropluošto šluostės pašalina nešvarumus nuo lygių stiklo paviršių.
- Paprastas užsegimas ir nuėmimas
- Galima skalbti skalbimo mašinoje iki 40 °C temperatūros.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|5
|Tekstilės pluoštas
|80 % Polisteris, 20 % Poliamidas
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|300 x 60 x 60