Šluosčių rinkinys voniai 4 vnt.
Šluosčių rinkinys, kurį sudaro įvairios mikropluošto šluostės, naudojamos garų valymo įrenginiuose vonių valymui.
Mikropluošto šluosčių rinkinys, kurį sudaro dvi specialios mikropluošto grindų šluostės, naudojamos garų valymo įrenginiuose vonių valymui.Papildoma mikropluošto šveitimo šluostė pašalins kalkių nuosėdas ir pridžiūvusius muilo likučius. Papildoma mikropluošto poliravimo šluostė veidrodžiams ir kitiems lygiems paviršiams.
Savybės ir privalumai
Šlifuojantis mikropluošto audinys rankiniam antgaliui su abrazyviniu ir minkštu mikropluoštais
- Abrazyviniai pluoštai optimaliam kalkių pašalinimui.
- Minkštas audinio mikropluoštas optimaliai sugeria nešvarumus.
Aukštos kokybės mikropluoštas
- Galima plauti skalbyklėje iki 60°C.
Aukštos kokybės mikropluošto poliravimo šluostė
- Valymas be dryžių, puikiai sugeria vandenį.
Minkštas grindų audinys iš aukštos kokybės mikropluošto
- Optimalus nešvarumų atlaisvinimas, puikus surinkimas; mikropluoštas garantuoja gerus visų kietų paviršių valymo rezultatus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 110 x 6
Pritaikymo sritys
- Dušo kabina / vonia
- Veidrodžiai
- Plautuvės
- Vandens čiaupai
- Kietosios grindų dangos