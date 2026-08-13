Šluostė RCV 2, RVC 3 (2 vnt.)
Optimaliems valymo rezultatams – aukštos kokybės mikropluošto šluosčių rinkinys, skirtas kietų grindų drėgnam valymui naudojant robotus siurblius RVC 3 ir RCV 2.
Rinkinį sudaro dvi valymo šluostės, skirtos robotams siurbliams RVC 3 ir RCV 2. Veikiant drėgnojo valymo režimu, aukštos kokybės mikropluošto šluostės užtikrina optimalų valymo rezultatą ant visų kietų grindų dangų, tokių kaip plytelės, laminatas, medinės grindys, PVC ar linoleumas. Nedideli, pridžiūvę nešvarumai patikimai pašalinami, o siurbimo funkcija veiksmingai surenka dulkes. Šluostes pakeisti labai paprasta ir lengva dėl lipniosios tvirtinimo sistemos.
Savybės ir privalumai
Valomoji šluostė su užsegimu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|275 x 113 x 3