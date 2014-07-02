Smėliavimo pistoletas, mažas
Ergonomiško dizaino reaktyvinis pistoletas. Kompaktiškas šio pistoleto dizainas daro jį ypač lengvą ir patogų. Su papildoma saugos funkcija, kad būtų išvengta netyčinio suveikimo. „Advanced“ reaktyvinis pistoletas turi integruotą nuotolinio valdymo pultą. Ledo tiekimo greitį ir srovės slėgį galima reguliuoti tiesiai iš pistoleto. Taip pat yra jungiklis, leidžiantis pasirinkti „Tik oras“ arba „Oras ir ledas“.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|250 x 200 x 60