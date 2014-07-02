Sodo žarnų jungtis

Sodo žarnos prijungimo adapteris - tinka visiems Kärcher šepečiams pritvirtinti prie sodo žarnų su greito sujungimo sistema.

Suderintuvas, skirtas sujungti sodo žarnas su visais Kärcher šepečiais ir plovimo kempinėmis su "Quick Connect" greitojo sujungimo sistema. Suderintuvas su vandens reguliavimu ir vandens sustabdymu.

Savybės ir privalumai
Greito jungimo sistema
  • Greitesnis visų Karcher šepečių pajungimas prie sodo žarnų.
Reguliuoja ir stabdo vandenį tiesiogiai prie adapterio
  • Patogus įrenginio valdymas.
Sodo žarnos adapteris
  • Lengva naudoti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 112 x 39 x 39