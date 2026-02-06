Šoniniai šepečiai šlapioms šiukšlėms
Du šoniniai šlavimo šepečiai su specialia konfigūracija drėgnoms oro sąlygoms. Tinka S 500 - S 650 šlavimo įrenginiams.
Šoniniai šepečiai, pagaminti iš standartinių šerių ir šerių, kurie yra tris kartus tvirtesni, todėl itin tinka drėgnoms atliekoms šluoti. Rekomenduojame naudoti šluojant šlapius lapus po lietaus. Šepečiai tinka šlavimo įrenginiams nuo S 500 iki S 650.
Savybės ir privalumai
Speciali šepetėlių konfigūracija, sudaryta iš standartinių ir trijų kartų sunkesnių nei standartiniai šerių.
- Didesnė jėga drėgnoms atliekoms šluoti.
- Patikimai iššluojamos net smulkios atliekos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|pilka
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|252 x 252 x 51
Pritaikymo sritys
- Pėsčiųjų takai
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.