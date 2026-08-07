Srieginė jungtis, 2x EASY!Lock

Adapteris 9 skirtas dviejų žarnų sujungimui

Dviguba žalvario jungtis, skirta aukšto slėgio žarnų sujungimui ir prailginimui. Su gumine apsauga. Jungtis: 2 x EASY!Lock

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 300
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Suderinami įrenginiai