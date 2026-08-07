Srieginė jungtis, pasukama

Patikimai apsaugo HP žarnas nuo kilpų susidarymo. Jungtis EASY!Lock. Rankenos apsauga

Kärcher rotacinė mova apsaugo aukšto slėgio žarną nuo mazgų ir kilpų susidarymo ir užtikrina lengvesnį naudojimą. Jungtis M 22 x 1.5 m. Su rankenos apsauga.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Suderinami įrenginiai