Švelnus šepetėlis baldams
Iš minkštų šerelių pagamintas minkštų baldų šepetėlis pašalina dulkes nuo lentynų, lempų, jautrių paviršių ir elektroninių prietaisų.
Naudojant netinkamus valymo būdus, ant baldų, lempų ar elektroninių prietaisų susidariusios dulkės gali palikti neišvaizdžių žymių ar net įbrėžimų. Iš minkštų šerelių pagamintu minkštų baldų šepetėliu galite kruopščiai ir švelniai išvalyti įvairius paviršius ir įsitikinti, kad jiems nebus padaryta žala. Minkštų baldų šepetėlį galima įsigyti kaip papildomą mūsų dulkių siurblio VC 5 priedą, kurį lengva pritvirtinti prie įrenginio.
Savybės ir privalumai
Tinka kompaktiškam Karcher dulkių siurbliui VC 5
Lengvai uždedamas
Švelnūs šereliai garantuoja švelnų valymą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|117 x 41 x 71
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Baldai
- Jautrūs paviršiai