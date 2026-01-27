T 350 terasų antgalis
Su terasų antgaliu T 350, dideli paviršiai gali būti nuvalomi be taškymosi. Slėgio reguliavimas, pritaikant prie kietų ir jautrių paviršių. Rankena vertikaliam valymui.
Su terasų antgaliu T 350 didelius paviršius lauke galite valyti greitai ir efektyviai. Dvigubas srauto sukimasis užtikrina purvo pašalinimą nuo didelių paviršių. Lyginant su purškimo pistoletu, valymo laikas sumažėja iki pusės. Gaubtas patikimai apsaugo naudotoją ir aplinką nuo vandens taškymosi. Antgalį itin lengva manevruoti, jis turi nuolatinį slėgio reguliavimą. Tai reiškia, kad kietus paviršius, tokius kaip akmuo, betonas ar jautresnius, kaip medis, galėsite nuvalyti pagal poreikį. Dėl praktiškos rankenos galima valyti ir vertikalius paviršius, pvz. garažo duris. T 350 terasų antgalis tinka Kärcher Home&Garden aukšto slėgio plovimo įrenginių K 2 - K 7 modeliams.
Savybės ir privalumai
Du besisukantys plokščios srovės purkštukai
- Idealiai tinka didesniems plotams valyti.
Apsauga nuo taškymosi
- Plovimas be taškymosi.
Slėgio reguliavimas
- Slėgis gali būti pritaikomas pagal valymo paskirtį.
- Jautrių ir kietų paviršių valymui, kaip medis ar akmuo.
Rankena
- Lengvas vertikalių paviršių valymas.
"Oro pagalvės" efektas
- Lengva valyti terasas, nes plovimo antgalis sklando virš grindų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|712 x 280 x 971
Suderinami įrenginiai
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Pritaikymo sritys
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Terasos
- Garažo vartai
- Nedidelių namų fasadai
- (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai
- Sodo ir akmens sienos
- Pėsčiųjų takai
Priedai
T 350 terasų antgalis atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.