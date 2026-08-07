Talpa putų antgaliui Advanced, 1l

1 litro talpos plovimo priemonės talpa, skirta greitai pakeisti valymo priemonę (putų purškimo antgaliams 2.112-017.0 ir 2.112-018.0).

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Suderinami įrenginiai