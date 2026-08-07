Talpa putų antgaliui Basic, 1l

Norint greitai pakeisti valymo priemonę: Papildoma 1 litro valymo priemonių talpa pagrindiniam putų antgaliui prijungti (2.112-053.0, 2.112-054.0 ir 2.112-055.0).

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Suderinami įrenginiai