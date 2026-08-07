Talpų plovimo priedas HKF 30/14-E

Kompaktiškas nerūdijančiojo plieno talpų plovimo priedas, skirtas statinių ir talpyklų, kurių angos ne mažesnės kaip 65 mm, vidui plauti. Įspūdingai mažas svoris ir pastovus sukimosi greitis, kurį užtikrina elektros variklis.

Kompaktiškas talpų plovimo priedas idealiai tinka plauti statinių talpyklų ir konteinerių, kurių anga yra 65 mm ar didesnė, vidų. Valymo galvutę suka 24 voltų kintamosios srovės 50/60 hercų elektros variklis. Žema 24 voltų įtampa užtikrina maksimalų saugumą, kai valymo galvutė naudojama drėgnose patalpose. Purkštukai sukasi aplink dvi ašis pastoviu greičiu, pasiekdami kiekvieną taros centimetrą. Sveria vos 4,9 kg, todėl nereikia papildomų pakabos įtaisų. Veikia iki 140 barų, 3000 l/h, o didžiausia vandens temperatūra - 90 °C. Bendras galvutės ilgis - 1256 milimetrai, o panardinimo gylis - 915 milimetrų.Talpų plovimo priedą galima greitai ir lengvai prijungti prie šalto arba karšto vandens aukšto slėgio valytuvo per aukšto slėgio žarną.

Savybės ir privalumai
Talpų plovimo priedas HKF 30/14-E: Varomas 24 V 50/60 Hz elektros varikliu.
Varomas 24 V 50/60 Hz elektros varikliu.
Pastovus sukimosi greitis, nepriklausomai nuo vandens srauto ar vandens slėgio. 24 V saugos įtampa Didesnė darbo sauga.
Talpų plovimo priedas HKF 30/14-E: Ypač lankstus
Ypač lankstus
Lėtas sukimasis ir didelis darbinis slėgis užtikrina optimalų valymo rezultatą. Tinka iki 3000 l/h vandens srautui ir iki 140 barų aukštam slėgiui. Tinka valyti statinių vidų, taip pat vidutinio dydžio rezervuarus ir didesnes talpyklas.
Talpų plovimo priedas HKF 30/14-E: Pažangus dizainas
Pažangus dizainas
Ypač patogus operatoriui ir nereikalaujantis didelių aptarnavimo sąnaudų. Lengvas valdymas – viena ranka valdoma galvutė konteineryje. Tolygus sukimosi greitis užtikrina pastovius valymo rezultatus.
Nerūdijančio plieno konstrukcija (1.4301).
  • Aukštos kokybės medžiaga užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
  • Tinka vandeniui, kuriame yra Kärcher valymo priemonės.
  • Tinka iki 90 °C temperatūros vandeniui.
Lengvas ir kompaktiškas.
  • Universalus ir lankstus panaudojimas
  • Tinka valyti talpų, kurių angos yra nuo 65 mm, vidų.
  • Sveria vos 4,9 kg, todėl nereikia papildomų laikymo įtaisų.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Jungtis aukštam slėgiui G3/8″
Pavara Elektrinis
Purkštukų skaičius (Piece(s)) 1 / 4
Vandnes debetas (l/h) 3000
Apsukų greitis (rpm) 19
Didžiausias nardinimo gylis (mm) 915
Įtampa (V) 24
Dažnis (Hz) 50 - 60
Vandens slėgis (bar) max. 140
Minimali talpos anga (mm) min. 65
Temperatūra (°C) max. 90
Svoris (kg) 4,9
Svoris (su pakuote) (kg) 7,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 1256
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Taip pat tinka valyti IBC konteinerių (cisternų) vidų
  • Cisternų vidaus valymui (pramonė, logistika, viešosios paslaugos)
  • Skirtas konteinerių/nuosėdų valymui maisto, kosmetikos ir chemijos pramonėje
  • Cheminiams produktams gabenti naudojamoms talpykloms valyti
  • Maistui gabenti naudojamoms talpykloms valyti
  • Skirtas stacionarioms talpykloms valyti maisto ir chemijos pramonėje
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