Talpų plovimo priedas HKF 30/14-E
Kompaktiškas nerūdijančiojo plieno talpų plovimo priedas, skirtas statinių ir talpyklų, kurių angos ne mažesnės kaip 65 mm, vidui plauti. Įspūdingai mažas svoris ir pastovus sukimosi greitis, kurį užtikrina elektros variklis.
Kompaktiškas talpų plovimo priedas idealiai tinka plauti statinių talpyklų ir konteinerių, kurių anga yra 65 mm ar didesnė, vidų. Valymo galvutę suka 24 voltų kintamosios srovės 50/60 hercų elektros variklis. Žema 24 voltų įtampa užtikrina maksimalų saugumą, kai valymo galvutė naudojama drėgnose patalpose. Purkštukai sukasi aplink dvi ašis pastoviu greičiu, pasiekdami kiekvieną taros centimetrą. Sveria vos 4,9 kg, todėl nereikia papildomų pakabos įtaisų. Veikia iki 140 barų, 3000 l/h, o didžiausia vandens temperatūra - 90 °C. Bendras galvutės ilgis - 1256 milimetrai, o panardinimo gylis - 915 milimetrų.Talpų plovimo priedą galima greitai ir lengvai prijungti prie šalto arba karšto vandens aukšto slėgio valytuvo per aukšto slėgio žarną.
Savybės ir privalumai
Varomas 24 V 50/60 Hz elektros varikliu.Pastovus sukimosi greitis, nepriklausomai nuo vandens srauto ar vandens slėgio. 24 V saugos įtampa Didesnė darbo sauga.
Ypač lankstusLėtas sukimasis ir didelis darbinis slėgis užtikrina optimalų valymo rezultatą. Tinka iki 3000 l/h vandens srautui ir iki 140 barų aukštam slėgiui. Tinka valyti statinių vidų, taip pat vidutinio dydžio rezervuarus ir didesnes talpyklas.
Pažangus dizainasYpač patogus operatoriui ir nereikalaujantis didelių aptarnavimo sąnaudų. Lengvas valdymas – viena ranka valdoma galvutė konteineryje. Tolygus sukimosi greitis užtikrina pastovius valymo rezultatus.
Nerūdijančio plieno konstrukcija (1.4301).
- Aukštos kokybės medžiaga užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
- Tinka vandeniui, kuriame yra Kärcher valymo priemonės.
- Tinka iki 90 °C temperatūros vandeniui.
Lengvas ir kompaktiškas.
- Universalus ir lankstus panaudojimas
- Tinka valyti talpų, kurių angos yra nuo 65 mm, vidų.
- Sveria vos 4,9 kg, todėl nereikia papildomų laikymo įtaisų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Jungtis aukštam slėgiui
|G3/8″
|Pavara
|Elektrinis
|Purkštukų skaičius (Piece(s))
|1 / 4
|Vandnes debetas (l/h)
|3000
|Apsukų greitis (rpm)
|19
|Didžiausias nardinimo gylis (mm)
|915
|Įtampa (V)
|24
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Vandens slėgis (bar)
|max. 140
|Minimali talpos anga (mm)
|min. 65
|Temperatūra (°C)
|max. 90
|Svoris (kg)
|4,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1256
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Entry Class
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Pritaikymo sritys
- Taip pat tinka valyti IBC konteinerių (cisternų) vidų
- Cisternų vidaus valymui (pramonė, logistika, viešosios paslaugos)
- Skirtas konteinerių/nuosėdų valymui maisto, kosmetikos ir chemijos pramonėje
- Cheminiams produktams gabenti naudojamoms talpykloms valyti
- Maistui gabenti naudojamoms talpykloms valyti
- Skirtas stacionarioms talpykloms valyti maisto ir chemijos pramonėje