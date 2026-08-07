Tekstilės priežiūros antgalis garo valytuvui SC
Tekstilės priežiūros antgalis drabužiams ir tekstilei atnaujinti ir atšviežinti, taip pat veiksmingai pašalinti kvapus. Su integruotu pūkų valikliu.
Tekstilės priežiūros antgalis drabužiams ir tekstilei atnaujinti ir atšviežinti, taip pat veiksmingai pašalinti kvapus. Praktiškas tekstilės priežiūros antgalis gali būti naudojamas pakabinant drabužius ir tekstilę patogiu ir vietos taupančiu būdu. Integruotas pūkų valiklis pašalina pūkus akimirksniu.
Savybės ir privalumai
Pūkų valiklis
- Lengvas pūkelių ir plaukų pašalinimas iš tekstilės gaminių.
Nuolatinis garo išleidimas ant tekstilinio antgalio
- Optimalus tekstilės išlyginimas
- Optimalus tekstilės atnaujinimas
Dailesnė forma
- Lengvas rankovių lyginimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|340 x 43 x 39
Suderinami įrenginiai
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit (white)
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white)
- SC2 + Grindų šluostės (2 vnt)
- SC3 + Nukalkinimo kasetė
- SI 4 EasyFix Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white)
Pritaikymo sritys
- Drabužių ir kitų audinių atnaujinimui (pvz. Užuolaidų, striukų, švarkų ir t.t.)
- Visi drabužiai, kuriuos galima lyginti
- Pakaitinis filtrų rinkinys oro valytuvui AF 20 – skirtas oro valymui patalpose
- Sauso purvo siurbimui