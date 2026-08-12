Teleskopinis prailginimas

Darbas netgi svaiginančiame aukštyje: teleskopinė rankena yra puikus PGS 4-18 akumuliatorinio šakų pjūklo ir TLO 2-18 akumuliatorinio šakų genėtuvo priedas, leidžiantis pjauti medieną ir šakas iki 3,5 m aukštyje.

Darbas aukštyje tapo paprastesnis nei bet kada anksčiau: su teleskopine rankena, skirta PGS 4-18 akumuliatoriniam šakų pjūklui ir TLO 2-18 akumuliatoriniam šakų genėtuvui, galėsite rinktis nuo 145 iki 205 cm darbinį aukštį ir iki 135 ° darbinį kampą. Taigi, be jokių problemų nupjausite net aukščiau esančias medžio dalis ir šakas.

Savybės ir privalumai
Teleskopinis prailginimas: Patogus teleskopavimas
Patogus teleskopavimas
Darbinis aukštis nustatomas ir reguliuojamas tolygiai, priklausomai nuo kūno aukščio ir poreikių.
Teleskopinis prailginimas: 135° kampo reguliavimas
135° kampo reguliavimas
Lanksčios pritaikymo galimybės.
Teleskopinis prailginimas: Paprastas montavimas
Paprastas montavimas
Teleskopinę rankeną prie prietaiso galima pritvirtinti per kelias akimirkas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva sidabrinis
Svoris (kg) 1
Svoris (su pakuote) (kg) 1,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 1470 x 69 x 69
Pritaikymo sritys
  • Aukštesnėms šakoms