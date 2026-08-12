Teleskopinis prailginimas
Darbas netgi svaiginančiame aukštyje: teleskopinė rankena yra puikus PGS 4-18 akumuliatorinio šakų pjūklo ir TLO 2-18 akumuliatorinio šakų genėtuvo priedas, leidžiantis pjauti medieną ir šakas iki 3,5 m aukštyje.
Darbas aukštyje tapo paprastesnis nei bet kada anksčiau: su teleskopine rankena, skirta PGS 4-18 akumuliatoriniam šakų pjūklui ir TLO 2-18 akumuliatoriniam šakų genėtuvui, galėsite rinktis nuo 145 iki 205 cm darbinį aukštį ir iki 135 ° darbinį kampą. Taigi, be jokių problemų nupjausite net aukščiau esančias medžio dalis ir šakas.
Savybės ir privalumai
Patogus teleskopavimasDarbinis aukštis nustatomas ir reguliuojamas tolygiai, priklausomai nuo kūno aukščio ir poreikių.
135° kampo reguliavimasLanksčios pritaikymo galimybės.
Paprastas montavimasTeleskopinę rankeną prie prietaiso galima pritvirtinti per kelias akimirkas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (kg)
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1470 x 69 x 69
Pritaikymo sritys
- Aukštesnėms šakoms