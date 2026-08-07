Trijų padėčių antgalis, 030
Rankiniu būdu keičiamitrijų padėčių purkštukai. Patogus purškimo būdo reguliavimas. Įrenginiams su žemo slėgio purkštuku ypač naudinga valymo priemonių paskirstymui ant paviršiaus ir nusiurbimui.
Trigubas antgalis su galimybe keisti purkštukus rankiniu būdu. Tvirtas, patvarus ir su apsauga nuo kamščių. Patogus aukšto slėgio taškinės srovės (0°), aukšto slėgio plokščios srovės (25°) ir žemo slėgio plokščios srovės (40°) pasirinkimas. Įrenginiams su purškimo funkcija, žemo slėgio plokščia srove yra ypač patogi valymo priemonėms paskirstyti ir surinkti nuo paviršiaus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Antgalio dydis ( )
|30
|Temperatūra (°C)
|max. 80
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3