Trijų padėčių antgalis, 032

Trijų padėčių antgalis su padėčių perjungimu. Patogus purškimo srovių pritaikymas. Skirtas valymo įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio plokščia srovė valymo priemonių naudojimui.

Trijų padėčių antgalis su rankiniu padėčių perjungimu. Tvirtas, ilgaamžis ir neužsikemšantis. Patogus aukšto slėgio taškinės srovės (0°), aukšto slėgio plokščios srovės (25 °) ir žemo slėgio plokščios srovės padėties plovikliams (40°) pasirinkimas. Įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio vėduoklinė srovė valymo priemonės naudojimui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 300
Antgalio dydis ( ) 32
Temperatūra (°C) max. 80
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3