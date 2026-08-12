Trijų padėčių antgalis, 035
Trijų padėčių antgalis su padėčių perjungimu. Patogus purškimo srovių pritaikymas. Skirtas valymo įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio plokščia srovė valymo priemonių naudojimui.
Trijų padėčių antgalis su rankiniu padėčių perjungimu. Tvirtas, ilgaamžis ir neužsikemšantis. Patogus aukšto slėgio taškinės srovės (0°), aukšto slėgio plokščios srovės (25 °) ir žemo slėgio plokščios srovės padėties plovikliams (40°) pasirinkimas. Įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio vėduoklinė srovė valymo priemonės naudojimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Antgalio dydis ( )
|35
|Temperatūra (°C)
|max. 80
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3