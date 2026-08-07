Trijų padėčių antgalis, 036
Trijų padėčių antgalis su rankiniu perjungimu. Patogus purškimo pritaikymas. Skirtas aukšto slėgio valymo įrenginiams su inžektoriumi; mažo slėgio vėduoklinė srovė naudojama valymo priemonės išpurškimui.
Trijų padėčių antgalis su rankiniu perjungimu. Tvirtas, ilgaamžis ir neužsikemšantis. Patogus pasirinkimas tarp aukšto slėgio taškinės srovės (0 °), aukšto slėgio plokščios srovės (25 °) ir žemo slėgio plokščios srovės (40 °). Skirtas aukšto slėgio valymo įrenginiams su inžektoriumi; mažo slėgio vėduoklinė srovė naudojama valymo priemonės išpurškimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Antgalio dydis ( )
|36
|Temperatūra (°C)
|max. 80
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3