Trijų padėčių antgalis, 036

Trijų padėčių antgalis su rankiniu perjungimu. Patogus purškimo pritaikymas. Skirtas aukšto slėgio valymo įrenginiams su inžektoriumi; mažo slėgio vėduoklinė srovė naudojama valymo priemonės išpurškimui.

Trijų padėčių antgalis su rankiniu perjungimu. Tvirtas, ilgaamžis ir neužsikemšantis. Patogus pasirinkimas tarp aukšto slėgio taškinės srovės (0 °), aukšto slėgio plokščios srovės (25 °) ir žemo slėgio plokščios srovės (40 °). Skirtas aukšto slėgio valymo įrenginiams su inžektoriumi; mažo slėgio vėduoklinė srovė naudojama valymo priemonės išpurškimui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 300
Antgalio dydis ( ) 36
Temperatūra (°C) max. 80
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3