Trijų padėčių antgalis, 038
Trijų padėčių antgalis su padėčių perjungimu. Patogus purškimo srovių pritaikymas. Skirtas valymo įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio plokščia srovė valymo priemonių naudojimui. Jungtis M 18x1.5.
Trijų padėčių antgalis su rankiniu padėčių perjungimu. Tvirtas, ilgaamžis ir neužsikemšantis. Patogus aukšto slėgio taškinės srovės (0°), aukšto slėgio plokščios srovės (25 °) ir žemo slėgio plokščios srovės padėties plovikliams (40°) pasirinkimas. Įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio vėduoklinė srovė valymo priemonės naudojimui. Jungtis M 18 x 1,5.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Antgalio dydis ( )
|38
|Temperatūra (°C)
|max. 80
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
Trijų padėčių antgalis, 038 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.