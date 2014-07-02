Trijų padėčių antgalis, 038

Trijų padėčių antgalis su padėčių perjungimu. Patogus purškimo srovių pritaikymas. Skirtas valymo įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio plokščia srovė valymo priemonių naudojimui. Jungtis M 18x1.5.

Trijų padėčių antgalis su rankiniu padėčių perjungimu. Tvirtas, ilgaamžis ir neužsikemšantis. Patogus aukšto slėgio taškinės srovės (0°), aukšto slėgio plokščios srovės (25 °) ir žemo slėgio plokščios srovės padėties plovikliams (40°) pasirinkimas. Įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio vėduoklinė srovė valymo priemonės naudojimui. Jungtis M 18 x 1,5.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 300
Antgalio dydis ( ) 38
Temperatūra (°C) max. 80
Pajungimo sriegis M 18
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Trijų padėčių antgalis, 038 atsarginės dalys

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