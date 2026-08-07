Trijų padėčių antgalis, 050
Trijų padėčių antgalis su padėčių perjungimu. Patogus purškimo srovių pritaikymas. Skirtas valymo įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio plokščia srovė valymo priemonių naudojimui.
Trijų padėčių purkštukas su rankiniu purkštuko perjungimu. Tvirtas, ilgaamžis ir neužsikemšantis. Patogus aukšto slėgio srauto (0°), aukšto slėgio plokščiojo srauto (25 °) ir žemo slėgio plokščiojo srauto (40°) pasirinkimas. Įrenginiams su inžektoriumi; mažo slėgio vėduoklinė srovė valymo priemonės pašalinimui ir naudojimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Antgalio dydis ( )
|50
|Temperatūra (°C)
|max. 80
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3