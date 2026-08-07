Trijų padėčių antgalis, 053
Trijų padėčių purkštukas su rankiniu purkštuko perjungimu. Patogus purškimo pritaikymas. Skirtas aukšto slėgio valymo įrenginiams su inžektoriumi; mažo slėgio vėduoklinė srovė valymo priemonės pašalinimui ir vartojimui.
Trigubas antgalis su rankiniu purkštukų keitimu. Tvirtas, patvarus ir nesikemšantis. Patogus aukšto slėgio taškinės srovės (0°), aukšto slėgio plokščios srovės (25°) ir žemo slėgio plokščios srovės (40°) pasirinkimas. Mašinose su purkštuku žemo slėgio plokščia srovė yra naudinga valymo priemonėms surinkimas ir paskirstymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Antgalio dydis ( )
|53
|Temperatūra (°C)
|max. 80
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3