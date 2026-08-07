Trijų padėčių antgalis, 053

Trijų padėčių purkštukas su rankiniu purkštuko perjungimu. Patogus purškimo pritaikymas. Skirtas aukšto slėgio valymo įrenginiams su inžektoriumi; mažo slėgio vėduoklinė srovė valymo priemonės pašalinimui ir vartojimui.

Trigubas antgalis su rankiniu purkštukų keitimu. Tvirtas, patvarus ir nesikemšantis. Patogus aukšto slėgio taškinės srovės (0°), aukšto slėgio plokščios srovės (25°) ir žemo slėgio plokščios srovės (40°) pasirinkimas. Mašinose su purkštuku žemo slėgio plokščia srovė yra naudinga valymo priemonėms surinkimas ir paskirstymas.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 300
Antgalio dydis ( ) 53
Temperatūra (°C) max. 80
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3