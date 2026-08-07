Trijų padėčių antgalis, 060

Trijų padėčių antgalis su padėčių perjungimu. Patogus purškimo srovių pritaikymas. Skirtas valymo įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio plokščia srovė valymo priemonių naudojimui.

Trijų padėčių purkštukas su rankiniu purkštuko perjungimu. Tvirtas, ilgaamžis ir neužsikemšantis. Patogus aukšto slėgio srauto (0°), aukšto slėgio plokščiojo srauto (25 °) ir žemo slėgio plokščiojo srauto (40°) pasirinkimas. Įrenginiams su inžektoriumi; mažo slėgio vėduoklinė srovė valymo priemonės pašalinimui ir naudojimui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 300
Antgalio dydis ( ) 60
Temperatūra (°C) max. 80
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Suderinami įrenginiai