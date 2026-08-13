Trumpas plokščias antgalis
Trumpas plokščiosios srovės antgalis, skirtas naudoti su Kärcher sauso ledo valymo sistemomis ir tinkamas sunkiai prieinamose vietose esantiems įsisenėjusiems nešvarumams pašalinti.
Galingą ir tvirtą plokščiosios srovės antgalį, pagamintą iš aliuminio ir nerūdijančiojo plieno, dėl trumpos konstrukcijos galima naudoti praktiškai visur, pavyzdžiui, pramoninėms sistemoms, liejimo formoms ar pjovimo robotams valyti. Jis ne tik lengvai pašalina didelius nešvarumus, bet ir daro įspūdį siaurose, sunkiai prieinamose vietose, pavyzdžiui, variklių skyriuose. Be to, pasukamas antgalis leidžia tikslingai valyti sudėtingos formos ir iš įvairių medžiagų pagamintas vietas bei įrenginius. Įrengta greito keitimo sistema - greitas, paprastas ir patogus naudojimas.
Savybės ir privalumai
Trumpas, lengvai naudojamas plokščias purkštukas
- Dėl aukšto našumo be vargo pašalinamos ir labai įsisenėjusios nuosėdos.
- Labai mažas suspausto oro ir CO2 suvartojimas.
Greito perjungimo sistema
- Itin lengva valdyti ir platus nustatymų spektras
Tvirtas, ilgalaamžis dizainas
- Aukštos kokybės dizainas pagamintas iš nerūdijančio plieno ir aliuminio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|97 x 22 x 22
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Pritaikymo sritys
- Liejimo formų ir įrankių valymui.
- Valymo mašinoms, variklio komponentams, pelėsio, sandarintiems paviršiams
- Dažams nuo mašinų komponentų nuvalyti
- Sodo įrankių ir vejos pjovimo robotų valymui