Turbininis garų šepetys
Turbininis garų šepetys, be jokio vargo išvalantis nešvarumus dvigubai greičiau, nei įprastiniai šepečiai. Galingas valomasis poveikis leidžia išvengti gramdymo. Šis įrenginys iš tiesų sutaupys Jūsų laiką.
Turbininis garų šepetys, be jokio vargo išvalantis nešvarumus dvigubai greičiau, nei įprastiniai šepečiai. Galingas valomasis garų poveikis palengvina nešvarumų nuvalymo darbus. Kärcher turbininis garų šepetys dvigubai greičiau, nei įprastiniai šepečiai išvalys įtrūkimus, kampučius ir kraštelius.
Savybės ir privalumai
Vibracinis šepetys
- Padidina garų valymo galią - 50% greitesnis valymas
- Lengvas valymas be šveitimo net sunkiai pasiekiamose vietose, pvz., plyšiuose pakraščiuose ir pan.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|200 x 125 x 45
Suderinami įrenginiai
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit (white)
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white)
- SC2 + Grindų šluostės (2 vnt)
- SC3 + Nukalkinimo kasetė
- SI 4 EasyFix Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white)
Pritaikymo sritys
- Įsisenėjęs purvas
- Šiukšliadėžės
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Prastuvai / kriauklės
- Vandens čiaupai
- Virtuvių paviršiai
Turbininis garų šepetys atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.