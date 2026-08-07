Tvirtinimo rinkinys automatinei žarnos ritei HDS C
Laikiklis turi tvirtinimo medžiagas, skirtas prijungti automatinę žarnos ritę prie "HDS Compact" serijos įrenginių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,7
Tvirtinimo rinkinys automatinei žarnos ritei HDS C atsarginės dalys
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