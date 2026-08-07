Tvirtinimo rinkinys automatinei žarnos ritei HDS M/S
Automatinis žarnos ritės komplektas, kurį lengva pritvirtinti. Tinka "HDS Medium" ir "Super" serijos įrenginiams. Maksimalus patogumas suvyniojant ir išvyniojant aukšto slėgio žarną.
Automatinis žarnos būgnas suteikia maksimalų patogumą suvyniojant ir išvyniojant aukšto slėgio žarną. Jis tinka "HDS Medium" ir "Super" serijos įrenginiams ir yra labai lengvai montuojamas dėl praktiško priedų komplekto. Jis išlaiko visas įrenginio funkcijas. Žarnos būgną galima patogiai išimti transportavimui. Komplektą sudaro automatinis žarnos būgnas, aukšto slėgio žarna, taip pat visos reikalingos jungiamosios dalys.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|32,5
Komplektacija
- Žarnos ritė
- Aukšto slėgio ir prijungimo žarna
Tvirtinimo rinkinys automatinei žarnos ritei HDS M/S atsarginės dalys
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