Universalus grindų šluosčių rinkinys "EasyFix
Universalios grindų valymo šluostės, pagamintos iš aukštos kokybės švelnaus pluošto, idealiai tinka įsisenėjusių nešvarumų valymui garų valytuvu. Dėl lipnios fiksacijos sistemos keičiant šluostę išvengiama kontakto su nešvarumais.
EasyFix grindų valymo šluostės rinkinį sudaro dvi puikiai drėgmę sugeriančios, patvarios grindų šluostės, pagamintos iš aukštos kokybės švelnaus pluošto, skirtos EasyFix grindų antgaliui. Tekstilinis audinys su specialia kilpine struktūra užtikrina ypač gerą purvo surinkimą. Didelis garų pralaidumas leidžia pasiekti puikius ir higieniškus valymo rezultatus - net kampai ir pakraščiai bus švarūs akimirksniu. Dėl lipnios fiksacijos sistemos grindų valymo šluostes galima lengvai ir greitai pritvirtinti prie garų valytuvo grindų antgalio: tiesiog prispauskite jas prie EasyFix grindų antgalio ir viskas. Darbo metu šluostė saugiai lieka savo vietoje ir niekur nenuslysta. Po valymo panaudotą šluostę galima nuimti nuo EasyFix grindų antgalio be jokio sąlyčio su nešvarumais: paprasčiausiai priminkite ant šluostės esantį kojos liežuvėlį ir ištraukite grindų antgalį.
Savybės ir privalumai
Aukščiausios kokybės mikropluoštasDėl specialios kilpų struktūros šluostė ypač gerai surenka nešvarumus ir kruopščiai valo visus sandarius kietus paviršius. Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Lipnios fiksacijos sistemaGrindų valymo šluostė lengvai pritvirtinama prie grindų antgalio, tiesiog ją prispaudžiant. Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostėsKeičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn. Naudojimo sritis (pvz., virtuvės ir vonios kambario atskyrimas)
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, kraštų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 115 x 10
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės